İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatayspor'da şok ayrılık

TFF 1.

Lig takımlarından Hatayspor'da Teknik Direktör İlhan Palut ile yollar ayrıldı.


Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, İlhan Palut'a teşekkür edilerek, yolların ayrıldığı duyuruldu. Hatayspor Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim Kurulu kararı ile teknik direktörümüz İlhan Palut ve ekibi ile yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunuyoruz. Başta İlhan Palut ve tüm ekibine, bugüne kadarki özverili çalışmaları için kulübümüz adına teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.