Hatayspor'dan çocuklara 23 Nisan jesti

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor, hafta sonunda oynanacak Adanaspor maçı öncesi, 12 yaş altı çocukları tribüne davet etti. Hatayspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle passolig kartı olan 12 yaş altı çocukların Hatayspor - Adanaspor mücadelesine ücretsiz seyredebileceğini duyurdu.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle tüm 12 yaş altı çocuklarımızın, 27 Nisan Cumartesi günü, saat 14.00'da, Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynayacağımız Adanaspor maç biletleri kulübümüz tarafından yüklenecektir. Tesislerimize müracaat halinde, çocuklarımızın kendi ismine düzenlenen Passolig kartlarına VIP A ve Maraton E-F bloklarından yükleme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan, Hatayspor-Adanaspor maçı biletleri satışa çıkarıldı.