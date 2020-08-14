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Hatayspor'dan, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Hatayspor, Covid-19 testleri pozitif çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe futbolcuları için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Covid-19 testleri pozitif çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe futbolcuları için geçmiş olsun mesajı yayımladı.


TFF 1. Lig'i şampiyonlukla tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor, son yapılan testlerde pozitif vakalara rastlayan Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "COVİD-19 testleri pozitif çıkan Galatasaray futbolcularına ve Fenerbahçe futbolcusu ile teknik ekip üyesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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