Hatayspor'dan meydan okumalara yanıt

Hatay'da çıkan orman yangınları sonrası Türkiye'nin önemli kulüplerinden yapılan fidan bağışlama kampanyasına Hatayspor'dan yanıt geldi. Süper Lig'in yeni ekibi, dayanışma örneği için teşekkür etti.

Hatay'ın Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çıkan ve yerleşim yerlerine de sıçrayan orman yangınları sonrası, Türkiye'nin her yerinden Hatay'a destek yağdı. Destekler kapsamında başta Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kulüpleri olmak üzere çok sayıda kulüp, fidan bağışında bulundu. 'Hatay İçin El Ele' adı altında başlatılan fidan bağışlama kampanyası hakkında açıklamada bulunan Hatayspor Kulübü, "Bizim için daha anlamlı bir 'Meydan Okuma' yok!" açıklamasında bulundu.

"Tüm meydan okumaları kabul ediyoruz"

Bordo-beyazlı kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şehrimizin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarında yok olan ağaçlarımız ciğerlerimizi yaktı. Hatayspor olarak bütün meydan okumaları kabul ediyor, 'Hatay İçin El Ele' diyerek, Hatay'ımıza fidan bağışlayan tüm kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Atakaş Hatayspor olarak, ormanlarımızın yanı sıra umutlarımızı da yeşerten bu kampanya için gerekli çalışmaları büyük bir titizlikle yürütmekteyiz. Biz aynı ciğerlerden nefes alan tek bir vücuduz."