Hataysporlu futbolcular Sivas'ta kaza yaptı

Hatayspor Kulübü'nün U-16 takımı sporcularını taşıyan otobüs Sivas'ta kaza yaptı. Kazada otobüste bulunan 3 sporcunun yaralandığı öğrenildi.

Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, U-16 takımının sporcularını taşıyan otobüsün kaza yaptığı duyuruldu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “U-16 takımımızın Çaykur Rizespor deplasmanına giderken içinde bulundukları otobüsün şarampole yuvarlandığını üzülerek öğreniyoruz. Aldığımız ilk bilgilere göre ölüm veya ciddi yaralanmanın olmayışı tek tesellimizdir. Çocuklarımız ve teknik ekibimiz hastaneye götürülmüş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Yara almayan çocuklarımız Gölova kaymakamı tarafından Sivas merkeze götürülmüş olup, özel idare misafirhanesinde dinlenmeye geçmişlerdir. Yönetimimiz Gölova kaymakamlığı ve Sivas Valiliğiyle irtibat halindedir. Çocuklarımızın sağ salim Hatay'a ulaşması için ne gerekiyorsa yapılmaktadır” bilgilendirmelerine yer verildi.