Hataysporlu futbolcuların testleri negatife döndü

2 hafta önce yapılan testlerde 17 futbolcusunun, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın ve bir kulüp çalışanının Korona virüs testinin pozitif çıkması sonrası Büyükşehir Belediyesi Erzurum ve MKE Ankaragücü maçları iptal edilen Atakaş Hatayspor'da, izolasyon sürecini tamamlayan ve testleri negatife dönen 15 futbolcu Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ömer Erdoğan önderliğinde Antakya Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen antrenmanda futbolcular 5'e 2 ve dar alan çalışması yaptı.

Kulüp basın sözcüsü Rahmi Vardı'nın yaptığı açıklamada, "TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolüne uygun olarak takımımıza yapılan Covid-19 testlerinde futbolcularımızın test sonuçlarının tamamı negatife dönmüş olup izolasyon süreci devam eden 2 futbolcumuz ise bireysel antrenmanlara başlamıştır" ifadesine yer verildi.