Hatayspor'un yeni forveti Bienvenu

Lig takımlarından Hatayspor, Al-Orooba forması giyen eski Fenerbahçeli Henri Bienvenu'yü sağlık kontrolünden geçirmek için Antalya kampına davet etti.

Hatayspor, 2011 yılında Fenerbahçe'de forma giyen ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Orooba'nın formasını terleten Henri Bienvenu'yü, Antalya kampına davet etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Henri Bienvenu kampa katıldı. Daha önce Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da forma giyen Henri Bienvenu, takımızla antrenmanlara çıkmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere Antalya'da konakladığımız Concorde de Luxe Hotel'e saat 01:30 itibariyle giriş yaptı" ifadelerine yer verildi.

Antalya kampında, takımla ilk antrenmanına çıkan Bienvenu, sağlık kontrolünden geçirilecek.