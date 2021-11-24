Hatmek kursiyerlerinden Öğretmenler Günü'ne özel sergi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (Hatmek) kursiyerleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel sergi düzenledi.

Her yaş ve meslek grubundan vatandaşın ücretsiz faydalandığı kurslarda kursiyerler, rölyef, ahşap, cam boyama ve su kabağından gece lambalarını 24 Kasım'da öğretmenlerin beğenisine sundu.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının da yer aldığı sergide yapılan tüm çalışmalar konuklar tarafından beğeniyle karşılandı.

Sergideki tüm eserleri yakından inceleyen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ülkü Tecimen, çalışmalar hakkında kursiyerlerden bilgi alarak tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.