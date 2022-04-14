İhlas Haber Ajansı

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HATSU'nun 11 mahallede çalışması devam ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), Antakya ilçesinde atık su hattı olmayan mahallelerin altyapı ihtiyacının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Atık suları arıtmak üzere yaşam alanlarından tahliye etmek, doğayı ve çevreyi korumak için 'Antakya 2. Kısım Muhtelif Mahalleler Kanalizasyon Şebekesi İnşaat'ında çalışmalarını sürdüren HATSU, 155 km yapılacak atık su hattı imalat çalışmasının 58 km'sini tamamladı.


Çalışmalar sayesinde atık suların artık çevreye ve Asi Nehri'ne zarar vermeyeceği belirtildi.

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