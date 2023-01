Havuçta zorlu hasat başladı: Rekolte de fiyatı da yüzleri güldürdü

Türkiye'nin önemli tarım alanı olan Amik Ovası'nda yetiştirilen havuçta zorlu hasat başladı. 15 bin dönümlük arazide yapılan hasat sonrasında yaklaşık 80 bin ton havuç elde edildiği, yüzde 60'ının yurt içine, yüzde 40'ının ise Romanya, Azerbaycan, Rusya ve Arap ülkelerine gönderildiği ifade edildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ekiminden toplanıp paketlenmesine kadar zahmetli bir sürecin ardından sofralardaki yerini alan havucun hasadı başladı. Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek hasatta mesai yapan işçiler sabah erken saatlerde tarlalarda mesaiye başlıyor. Havuçların, çamurlu tarlalarda söküm işlemi gerçekleştirilirken ürünlerin sapları koparılıp çuvallara istifleniyor. Ardından araçlara yüklenen havuçlar, yıkama bölümüne götürülerek çamurdan arındırılıp paketlemeye hazır hale getiriliyor. Zahmetli yolculuğun ardından paketlenen ürünlerin yüzde 60'ı iç, yüzde 40'ı ise Romanya, Azerbaycan, Rusya, Arap ülkelerine gönderiliyor. Bu sene rekoltenin yüksek olması ve kilogramın 7 TL'den satılması üreticisinin de yüzünü güldürdü.

"Pazar payı bulunan bir ürün"

Havuç üretimi olarak Türkiye'de ikinci sırada olduklarını ve yüzde 60'ını iç piyasaya kalanını ise yurt dışına gönderdiklerini belirten Kırıkhan'da havuç üreticisi Süleyman Donat, "Şu an hasat ettiğimiz sarı havucu Türkiye'nin her bölgesine gönderiyoruz. Türkiye'de ciddi anlamda 3 ilde üretimi yapılıyor, Konya, Ankara ve Hatay'da. Biz Hatay olarak bu sıralamada ikinciyiz. Konya üretim bazında birinci sırada yer alıyor. Biz Hatay olarak gerek renk gerek içerisindeki aroması, tat oranı, toprağın yapısı ve zamanında yapılması bizim havucumuza ilgiyi artırıyor" dedi.

Havucun kışlık ürün olduğunu o yüzden şu anda hasat yaptıklarını değinen Donat, "Dolayısıyla bizim havucumuz her zaman tercih edilen, pazarda pazar payı bulunan bir ürün. Kırıkhan'da yıllık 15 bin dönümün üzerinde bir havuç ekimi yapılıyor. Bu da takriben ürün anlamına baktığımız zaman 75-80 bin ton, yıllık üretim demektir. Bunu dolayısıyla Kırıkhan'a ekonomik girdisi olarak baktığınız zaman ciddi anlamda bir meblağ tutuyor. Kırıkhan'da ölü tarım dediğimiz kış sezonunda iş bakımından, sanayi bakımından, nakliye boyutuyla bir canlılık sağlıyor. Onun için giderek de Kırıkhan'da bu üretim artmaktadır” dedi.

"Rekolte ve fiyat açısından sıkıntı yok"

Kırıkhan'da yetişen sarı havuçta rekoltenin çok iyi olduğuna dikkat çenek Donat," Bu da mevsimin çok fazla yağış olmaması, çok fazla don olmaması sebebiyle rekolte çok iyi durumda. Fiyatlar bundan da normal. Tabii ki çiftçinin en büyük sıkıntıları işte girdi maliyetleri. Bunlar çiftçinin şu an sıkıntı duyduğu ve hepimizin malumu olan şey inşallah bunları da atlatacağız. Ama şu an baktığımız zaman bizim gerek rekolte, gerek fiyat açısından şu an sıkıntı yok. Havucumuzu yurt içerisinde Türkiye'nin her tarafına pazarlıyoruz, Artı bunun ihracatını yapıyoruz ve ihracatta da aranan ve istenen markamız var. İhracatın en çok yaptığımız ülkeler Romanya, Azerbaycan, Rusya, Arap ülkeleri her gün buralara gönderiyoruz. Yüzde 60'ını iç piyasada yüzde 40'nı ihracat olarak değerlendiriyoruz”diyerek bilgi verdi.