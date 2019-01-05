Hayırseverler bin çocuğu sevindirdi

Hatay'da Sosyal Suriye Grupları Türk Gençlik Platformu ve Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu üyelerince yetim ve ihtiyaç sahibi bin çocuğa kıyafet yardımı yapıldı.

Sosyal Suriye Grupları Türk Gençlik Platformu ve Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu üyeleri, bir düğün salonun da hayırseverlerin yardımlarıyla toplanan mont, ayakkabı, bere, eldiven ve atkı gibi kışlık kıyafetleri yetim ve ihtiyaç sahibi bin çocuğa dağıtarak sevindirdi.

Platform üyeleri, çocuklara kıyafet dağıtımı öncesinde, çeşitli etkinlikler ve oyunlar ile eğlenceli vakit geçirdiler.

Etkinliğin ve eğlencenin sonrasında atkı, bere, eldiven, mont ve ayakkabılardan oluşan hediyeler çocuklara dağıtıldı.

Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu Başkanı Ahmet Faruk Subaşı, kıyafet dağıtım etkinliğinde yaptığı açıklamada, hedeflerinin 3000 çocuk olduğunu ve Hatay'ın 17. il olduğunu belirterek “ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet yardımı için çok şehre gittik ve Hatay'ın 17. İl'imiz. Hatay'a gelmeden önce hedefimiz 300-400 çocuğa kıyafet yardımı yapmaktı. Ancak hayırseverlerin desteğiyle bin çocuğa ulaşma fırsatı yakaladık. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. 2 gün boyunca Hatay'da olacağız. Reyhanlı, Kırıkhan gibi ilçelerimize de gideceğiz. Her kardeşimizin kışlık ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz" dedi.

Sosyal Suriye Grupları Türk Gençlik Platformu Başkanı Meryem Hamaşoğlu ise Hatay'da aralarında Suriyeli ve Afgan çocukların da bulunduğu bin çocuğa ulaşmak için çabaladıklarını söyleyerek “Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 30 gönüllü gençle birlikte etkinliği düzenledik. Katkıda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum” dedi.

Yardım faaliyeti, diğer ilçelerde de olmak üzere 2 gün daha sürecek.