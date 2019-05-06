Hayırseverlerin yaptırdığı spor sahası açıldı

Hatay'da hayırseverler tarafından yaptırılan çok amaçlı spor sahasının açılışı yapıldı.

Antakya ilçesi Maraşboğazı Mahallesinde hayırseverler tarafından yaptırılan çok amaçlı spor sahası ve İngilizce sınıfı faaliyete açıldı.

Sahanın açılış kurdelesini Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli kesti. Açılış etkinlikleri kapsamında Maraşboğazı İlkokulu-Ortaokulu öğrencileri ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisi ve yetenek gösterisi yapıldı.

Açılış, Zeytin Dalı Harekatı şehitleri anısı için gerçekleşen fidan dikimiyle son buldu.