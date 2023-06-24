İhlas Haber Ajansı

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Hayrete düşüren kaza, cip otomobilin üzerine kaldı

Hatay’da meydana gelen trafik kazasından 7 araç birbirine girdi.

Hatay'da meydana gelen trafik kazasından 7 araç birbirine girdi. Kazada bir cipin otomobilin üzerinde durması görenleri hayrete düşürdü.


Kaza, Antakya Çevreyolu Ekincioğlu kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kavşakta dikkatsizlik sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 7 araç birbirine girdi,1 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde bir cipin başka bir otomobilin üzerinde durması ise dikkat çekti.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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