Hazırlık maçı: A. Hatayspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

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Hatayspor, Hatay Stadyumu'nun açılış maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Kamara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Dylan Louis sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
19. dakikada Mehdi'nin uzun pasında savunma arkasına sarkan Dylan Louis, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti, Güney gole izin vermedi.
30. dakikada Dylan Louis'in pasında Emre Çolak ceza sahasından dışından sert vurdu, kaleci son anda kornere çeldi.
42. dakikada Emre Çolak'ın kullandığı korner vuruşunda kafalardan seken topu önünde bulan Dylan Louis'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
Stat: Hatay
Hakemler: Zorbay Küçük, Mert Bulut, Mahmut Gülle
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Sackey (Onur Ergün dk. 28), Burak Öksüz, Sam Adekugbe, Riberio, Mehdi Boudjemaa Dylan Louis, Kamara, Emre Çolak, Mame Diouf
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Yavuz Buğra, Bülent Cevahir, Eren Fansa, Sadık Baş, Bertuğ Yıldırım, Boupendza, Popov, Muhammed Mert, Burak Can, Traore, Lobjanidze
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Gaziantep FK: Güney Güvenç, Djılobodjı, Ertuğrul Ersoy, Toşca, Jefferson, Olkıwski, Recep Niyaz, Borven, Mendyl, Sagal, Dicko
Yedekler: Mustafa Bozan, Ekrem Kılıçarslan, Ulaş Zengin, Kenan Özer, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp, Doğan Erdoğan, Halil İbrahim, Yusuf Türk, Mirza Cihan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Dylan Louis (dk. 42) (Hatayspor)
Sarı kart: Riberio (Hatayspor)