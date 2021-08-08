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Hazırlık maçı: A. Hatayspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

A.

Hatayspor, Hatay Stadyumu'nun açılış maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


58. dakika da sağ kanattan ceza sahasına giren Kamil Ahmet'in sert şutunu kaleci Günay son anda kornere çeldi.



Stat: Hatay


Hakemler: Zorbay Küçük, Mert Bulut, Mahmut Gülle


Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet (Burak Can dk. 82), Sackey (Onur Ergün dk. 28), Burak Öksüz, Sam Adekugbe (Bülent Cevahir dk. 85 ?), Riberio (Muhammed Mert dk. 85 ?), Mehdi Boudjemaa Dylan Louis (Bertuğ Yıldırım dk. 83), Kamara (Traore dk. 67), Emre Çolak (Lobjanidze dk. 67), Mame Diouf (Sadık Baş dk. 75)


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Yavuz Buğra, Eren Fansa, Boupendza, Popov,


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Gaziantep FK: Güney Güvenç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Toşca (Ulaş Zengin dk. 46), Jefferson, Olkıwski, Recep Niyaz, Borven (Furkan dk. 46), Mendyl (Yusuf Türk dk. 85 ?), Sagal, Dicko (Mirza Cihan dk. 85 ?) (Enver Cenk Şahin dk. 81)


Yedekler: Mustafa Bozan, Ekrem Kılıçarslan, Kenan Özer, Doğan Erdoğan, Halil İbrahim


Teknik Direktör: Erol Bulut


Gol: Dylan Louis (dk. 42) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Riberio, Mehdi Boudjemaa, Dylan Louis (Hatayspor), Djilobodji (Gaziantep FK)

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