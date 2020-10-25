HDP'li eski vekilin terörist oğlu tutuklandı

Hatay'da güvenlik korucularının Amanoslar'daki keşif ve gözetleme görevi sırasında teröristlerle çıkan çatışmada sağ olarak ele geçirilen eski HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in oğlu Yoldaş Selim Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay'da güvenlik korucuları, Amanoslar bölgesinde yaptıkları keşif sırasında fark ettikleri teröristlerle çatışmaya girdi. Çatışmada bir terörist ölü ele geçirilirken, bir teröristte sağ ele geçirildi. Sağ ele geçirilen teröristin ‘Savaş' kod adını kullanan Yoldaş Selim Çelik olduğu ve terörden arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı ortaya çıktı. Terörist Yoldaş Selim Çelik, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından Hatay Adliyesine sevk edildi. Terörist Çelik, mahkemedeki sorgularının ve işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan, terörist Çelik'in babasının ise firari eski Varto Belediye Başkanı, eski BDP Genel Başkanı ve eski HDP Muş Milletvekili Demir Çelik olduğu ortaya çıkmıştı.