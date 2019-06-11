Hemoroidopeksi yöntemi ile yüksek başarı

Dr. Metin Pişkinpaşa,her on kişinin sekizinde rastlanan ve halk arasında basur olarak bilinen hemoroid cerrahisinde uyguladıkları yöntemlerde yüksek başarı elde ettiklerini belirtti.

Hemoroitlerin cerrahi yaklaşımında, hemoroidopeksi tekniğinin altın standart olarak görüldüğünü ifade eden Op. Dr. Metin Pişkinpaşa, “Hemoroidopeksi Tekniği, açık cerrahi ve tekniklere göre, avantajı ve başarısı yüksektir. Bu teknikle; hem mevcut hemoroidlere, hem de daha sonra ortaya çıkabilecek hemoroidlere yönelik yaklaşım vardır. Başarı buradan gelmektedir. Literatürde başarı oranı ise ortalama yüzde 97'dir. Bu tekniğin Türkiye'de SGK'ya kabul ettirilmesi ve ameliyat kodu verilmesi, tarafım ve İskenderun Gelişim Hastanesi desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemde 1500. vakamızı da başarıyla tamamladık ve hiç nüks vakamız olmamıştır” dedi.