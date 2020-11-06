İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Her sayı için bir fidan dikecekler

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınlarında zarar gören bölgelere fidan dikmek için "Her sayı bir fidan" adı altında Voleybol Turnuvası düzenlendi.

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınlarında zarar gören bölgelere fidan dikmek için "Her sayı bir fidan" adı altında Voleybol Turnuvası düzenlendi. Öğrenciler 450 sayıya karşılık ormanlık alana 450 adet fidan dikecek.


Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangınında zarar gören yaklaşık 300 hektar arazinin yeşillendirilmesi için öğrenciler de çalışmalar yapıyor. Belen ilçesinde eğitim veren bir okulun öğrenci ve öğretmenleri sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde voleybol turnuvası düzenleyerek turnuvada alınacak her sayı için bir fidan dikme kararı aldı. Turnuvaya katılım sağlayan her sınıfa toprak, meşe, palmiye, kavak, çam, söğüt ve yaprak gibi isimler verildi.


Turnuvaya katılan tüm takımlar galip veya mağlup fark etmeksizin atılan her sayı için bir fidan galibiyet başına ise birer hayvan kulübesi okul tarafından temin edilmesi planlandı ve maçlarda toplamda 450 sayı atıldığı için okul tarafından 450 fidan 5 adet de kedi evi temin edildi.


11 Kasım'da düzenlenecek fidan dikme seferberliğinde kulübe ve fidanlar öğrenciler tarafından toprakla buluşturulacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.