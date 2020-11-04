İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 71 - İzmit Belediyespor: 65

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında konuk ettiği İzmit Belediyespor'u son periyottaki oyunuyla 71-65 mağlup etti.



Salon: Antakya


Hakemler: Serdar Ünal, Mustafa Akıllıoğlu, Halil Erkoç


Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 5, Derin Yaya 14, Gizem Başaran 6, Alexis Sade Princex 22, Hind Ben Abdelkader 9, Astou Barro Ndour Gueye 15


Başantrenör: Hakan Acer


İzmit Belediyespor: Miray Şahin, Gülşah Duman, Kübra Erat 6, Elif Emirtekin 4, Egle Sıksnıutex 31, Ericak Wheeler 1, Mlica Jovanovıc 11, Clarissa Dos Santos 12,


Başantrenör: Fırat Okul


1. Periyot: 11-21 (İzmit Belediyespor lehine)


Devre: 31-38 (İzmit Belediyespor lehine)


3. Periyot: 46-54 (İzmit Belediyespor lehine)


5 faulle çıkanlar: Kübra Siyahdemir (Hatay Büyükşehir Belediyesi), Melis Gülcan (Kayseri Basketbol)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.