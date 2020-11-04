Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 71 - İzmit Belediyespor: 65

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında konuk ettiği İzmit Belediyespor'u son periyottaki oyunuyla 71-65 mağlup etti.
Salon: Antakya
Hakemler: Serdar Ünal, Mustafa Akıllıoğlu, Halil Erkoç
Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 5, Derin Yaya 14, Gizem Başaran 6, Alexis Sade Princex 22, Hind Ben Abdelkader 9, Astou Barro Ndour Gueye 15
Başantrenör: Hakan Acer
İzmit Belediyespor: Miray Şahin, Gülşah Duman, Kübra Erat 6, Elif Emirtekin 4, Egle Sıksnıutex 31, Ericak Wheeler 1, Mlica Jovanovıc 11, Clarissa Dos Santos 12,
Başantrenör: Fırat Okul
1. Periyot: 11-21 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 31-38 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 46-54 (İzmit Belediyespor lehine)
5 faulle çıkanlar: Kübra Siyahdemir (Hatay Büyükşehir Belediyesi), Melis Gülcan (Kayseri Basketbol)