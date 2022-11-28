İhlas Haber Ajansı

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Hırsızlık şüphelisi 5 şahıs, çaldıkları su sayaçlarıyla yakalandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 5 şüpheli çaldıkları su saatleriyle yakalandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 5 şüpheli çaldıkları su saatleriyle yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçede cadde ve sokaklara kanalizasyon idaresi tarafından yerleştirilen 16 adet su gider ızgaralarının çalındığı ihbarı üzerine Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmada hırsızlık şüphelilerin B.O., B.A., Y.Ç., F.A.T. ile N.E. olduklarını tespit eden polis ekipleri, şahısları kullandıkları hafif ticari araç ile birlikte Özerli mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada farklı tarihlerde çalındığı tespit edilen 11 adet su saati de ele geçirildi.


Emniyete götürülen 5 şüphelinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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