Hırsızlık şüphelisi evine yapılan baskınla yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık suçlarından aranan şüpheli evine yapılan baskınla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli hırsızlık suçlarından kaydı bulunan L.T. isimli şahsın yakalanması ve çalıntı eşyaların ele geçirilmesi için Buluttepe Mahallesindeki evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet 7.65 mm çapında fişek, 7 adet cep telefonu, 1158 adet çeşitli hap 1 adet oto teybi, 1 adet güvenlik kamerası, 2 adet flash bellek, 2 adet plazma televizyon ekran camı, 2 bin 210 lira para ele geçirildi.

Hırsızlık şüphelisi L.T. ve evde birlikte yaşadığı M.G. ile yakalanarak adli makamlara sevk edildi.