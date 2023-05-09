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Hırsızlık şüphelisi suç üstü yakalanıp tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yapan şüpheli suç üstü yakalanıp tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yapan şüpheli suç üstü yakalanıp tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İskenderun ilçesinde bir iş yerine girerek hırsızlık yapan şüpheli D.G'yi suç üstü yakaladı. Şüphelinin üzerinden hırsızlıkta kullandığı malzemeler ile bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Emniyette ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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