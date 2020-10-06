Hobi olarak başlamıştı şimdi milyar izlenmeye sahip

Hatay'da, 10 yıl önce hobi olarak video içerik üretimine başlayan Özkan Bozkurt, Sarı Mikrofon adlı sosyal medya platformu ile kısa sürede büyük ilgi haline geldi.

Youtube, Facebook, Instagram, Twitter ve Tiktok gibi sosyal medya platformlarında video içerik üreten Sarı Mikrofon'un yüz binlerce takipçisi bulunurken, 1 yılda 1 milyar izlenmeye ulaştı. Ekmeğini ürettiği video içeriklerden çıkaran Özkan Bozkurt, şimdi daha fazla kitlelere hitap etmeyi hedefliyor.

10 yıl önce başladığı video içerik üretiminde 4 milyon takipçiye ulaştıklarını ifade eden Sarı Mikrofon Kurucusu Özkan Bozkurt, sorulan sorularla fenomen olan kişilerin ülke gündemine oturduklarını belirtti. Son 1 yılda sadece Youtube üzerinden 1 milyar izlenmeye sahip olduklarını söyleyen Bozkurt, "10 sene önce amatör olarak, hobi olarak başladığımız Sarı Mikrofon sokak röportajı ekibimizle şu anda haftanın 3 günü video içeriği üretiyoruz. Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok gibi sosyal medya platformlarında 4 milyonun üzerinde takipçimiz var, aylık 60-70 milyon kişiye ulaşıyoruz. Geçtiğimiz ayın son 365 günlük sürecinde Youtube'de, 1 milyarın üzerinde gösterim aldık. Bu bizi çok mutlu etti. Sıkı takipçilerimiz var, sokağın nabzını tutuyoruz. Sokakta karşılaştığımız karakterlerle birlikte bazen güldürüyor bazen de hüzünlendiriyoruz. Sarı Mikrofon aracılığıyla sokakta sorduğumuz sorularla aldığımız cevaplar doğrultusunda fenomen olan kişiler Türkiye'nin gündemine oturuyor, bunlardan en bilinen örneğe Taksim Dayı diyebiliriz. Türkiye sosyal medyasını yönetiyoruz bu yüzden de gururluyuz" açıklamalarında bulundu.

Özkan Bozkurt daha fazla kitlelere ulaşmak için durmadan çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

Sarı Mikrofon'un, pandemi döneminde insanların morallerini yerine getiren bir sosyal medya platformu olduğunu söyleyen Hatay esnafından Recep Yetişen, "Sarı Mikrofon'u seviyoruz. Çalışmalarını görmemiz hoşumuza gidiyor. Program yapıp insanların morallerini yerine getiriyorlar. Şu pandemi döneminde insanların moralini yerine getirmeleri gerçekten çok güzel" dedi.

Sarı Mikrofon'un olaylara magazinsel açıdan yaklaşmasıyla birlikte ilgi çeken video içerikler oluşturduğunu söyleyen Murat Göçer, "Sarı Mikrofon'un anlatmakla bitecek bir yönü yok. Memleketimizin çocuğu ve elimizde yetişen bir kişidir. Neşeli ve hoştur ve olaylara genellikle magazinsel açıdan yaklaşır" diye konuştu.

Sarı Mikrofon'un Türkiye'ye yeni mizah anlayışı kattığını ifade eden Nadir Ağlar, "Sarı Mikrofon'la çok uzun zamandan bu yana tanışıyoruz. Sarı Mikrofon'u her mecrada takip ediyoruz. Yaptıkları içerikler içinde onlara teşekkür ediyoruz. Ülkemize yeni mizah kattıkları için çok çok teşekkür ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Ahmet Can Kıcım isimli bir vatandaş ise, "Gayet güncel bilgiler veren, toplumun sorunlarını eğlenceli olarak aktaran bir Youtube kanalı ve bence çok güzel bir mikrofon" ifadelerine yer verdi.