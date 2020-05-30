HOİ Başkanı Adem Köse: "Saç ekiminde en çok FUE tekniği tercih ediliyor"

Kellik ve saç dökülme problemi yaşayan erkeklerin son dönemlerde saç ekim operasyonlarına sıkça başvurduğunu belirten Köse, bu noktada bir çok yöntem geliştirildiğini ancak en fazla FUE tekniğinin öne çıktığını kaydetti. Köse, “Saç dökülmelerinin farklı sebepleri bulunduğu gibi insanların saç yapıları da farklılık gösterir. Bu doğrultuda farklı saç ekim yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler; Safir FUE, DHI saç ekimi ve Micro FUE olmak üzere üç farklı saç ekim tekniği öne çıkıyor. FUE tekniği en çok kullanılan tekniklerden biri oluyor” dedi.

Operasyonla ilgilenenlerin sık sık Saç ekimi can acıtır mı?, Doğal saç ekimi nasıl olur?, Ameliyat sonrası şişlik, kaşıntı, yanma olacak mı?, Saç ekimi sonrası kızarıklık ne kadar sürede geçer?, Saç ekimi sonrası denize yada havuza girilir mi?, Saç ekimi için en uygun dönem ne zaman?, Yazın saç ekimi yapılır mı? sorularına muhatap olduklarını kaydeden HOI Başkanı Adem Köse, şöyle devam etti;

“Saç ekimi sırasında uygulanan lokal anestezi ile, hastaların ameliyat müddetince bir ağrı hissetmeleri engellenir. Doğal saç ekimi, saç çizgisinin en doğal şekliyle çizilip, dümdüz bir çizgiden çok doğal bir görünüm elde edilmesiyle olur. Ameliyat sonrası anestezi ve deri altı ödemler bir müddet şişlik yapabilir, bunun geçmesi için bol bol sıvı tüketmek ve kafayı belli bir süre boyunca eğmemek gerekiyor. Saç ekimi sonrası yaralar kapanana kadar yaklaşık 1 ay havuz ve denizi tavsiye etmiyoruz. Saç ekiminin aslında belli bir dönemi yok ancak insanlar yazın terleme ve kaşıntı endişesiyle kış aylarını tercih ediyorlar. Yazın saç ekimi yapılmasında herhangi bir engel bulunmuyor.”