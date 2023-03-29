Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Schreinemacher Hatay'da

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Liesje Schreinemacher, yıkım sonrası yapılan çalışmaların kendisini çok etkilediğini belirterek, "Umarım Hatay yeniden ayağa kalkacak" diye konuştu.

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Liesje Schreinemacher, Hollanda'nın Türkiye Büyükelçisi Joep Wijnands Hester Stoker, İnsani Yardım Birimi Başkanı Hollanda Büyükelçiliği Müsteşarı Gabriella Ramdhan ve Hollandalı gazetecilerden oluşan heyet Hatay'a geldi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş yabancı heyeti depremde hasar almasına rağmen ayakta kalan tarihi taş binanın önünde karşıladı.

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin yapmış olduğu yıkım ve sürmekte olan yardım çalışmaları hakkında Hollandalı Bakan ve beraberindeki heyete bilgi veren Lütfü Savaş, depreme çok şiddetli yakalanan Hatay'ın yaşamış olduğu şanssızlığın üstesinden gelmesi için şanssızlığı yenmeye çalıştıklarını anlattı.

Bölgenin yeniden yapılanmasına nasıl destek olabileceklerini görmek için geldiklerini söyleyen Liesje Schreinemacher ise, “Hatay'ın yeniden yapılanmasına nasıl destek olabileceğimizi görmek için buraya geldik. Öyle bir yıkım sonrası yapılan çalışmalar beni çok etkiledi. Umarım Hatay yeniden ayağa kalkacak” dedi.