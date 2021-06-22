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Hollanda-Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel De Bont Hatay'da

Hollanda-Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel De Bont, Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı makamında ziyaret etti.

Hollanda-Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel De Bont, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.


Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gelen Hollanda - Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel De Bont ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz, heyeti karşıladı.


Daha sonra Vali Doğan, Hollanda - Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel De Bont ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.


Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

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