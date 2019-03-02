Hububat sektörü iş dünyası İskenderun'da buluştu

HATAY(İHA) Güneydoğu Sanayicileri Derneği tarafından İskenderun'da düzenlenen un sanayicileri için bölgesel ihracatın önemi konulu toplantıda Türkiye ekonomisi ele alındı.

İskenderun'da gerçekleştirilen ve çok sayıda ihracatçı firmanın katıldığı toplantıda konuşan Güneydoğu Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Özmen, "Ekonomik sıkıntılar karşısında karalar bağlamaz asla ense karatmayız” dedi. Özmen "İçinde bulunduğumuz süreç Türkiye için biraz sıkıntılı geçti. Yaşanılan ekonomik sıkıntılar tüm toplumu olduğu gibi bizleri de yakından ilgilendiriyor. Ekonomik anlamda dünyanın 17. büyük ekonomisi ve dünyanın en genç ve dinamik nüfusuna sahip bir ülkede elbette sorunları tartışırız, bu ülkemize duyduğumuz güvenden ve iyimserliğimizdendir, asla enseyi karartmayız asla karalar bağlamayız" diye konuştu.

“Küresel ticaret savaşları Türkiye için bir fırsat olabilir”

2018 yılında yaşanan küresel ticaret savaşlarının 2019 yılında da devam etmesini beklediklerini kaydeden Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir, konuşmasında küresel ticaret savaşlarının Türkiye için bir fırsat olabileceğini söyledi. Özdemir, "Dünya ekonomisi küresel ticaret savaşlarının gölgesinde 2018 yılını zor bir süreçte geçirdi. Ticaret savaşları 2019 yılına da damga vuracak, ABD Çin arasında yaşananlar, Pakistan Hindistan arasında yaşananlar, Avrupa'da İngiltere'nin dışarı çıkması Türkiye açısından büyük imkanlar oluşturacağını düşünüyoruz. Çünkü yaşanan bölgesel ve küresel tüm gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisi 2018 yılında büyük gelişmeler kaydetti. İhracatta büyük hedefleri olan bir ülkeyiz 2018 yılının ikinci çeyreğinde yakaladığımız ihracat hedefleri bizleri memnun ediyor. Ülkemiz küresel ticaretin kahramanları olan ihracatçılara büyük önemli katkılar vermeye devam ediyor. İhracatımızdaki pozitif rakamları sürdürmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki ülkemiz iyi olursa bizler iyi oluruz" şeklinde konuştu.

“Ülke ve bölge ekonomisine katkı sağladık”

Düzenlenen toplantıya ev sahipliği yapan ihracatçı firmalardan Öztrans Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Dönmez, un taşımacılığının sadece Mersin Limanı'ndan değil İskenderun Limanı'ndan da yapılmasını sağlayarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi. Dönmez, "Beş yıl öncesine kadar Güneydoğu'dan gelen buğday taşımaları Mersin Limanı'ndan yapılıyordu. Ancak yaptığımız uzun ciddi çalışmalar ve ikna mücadeleleri sonrasında bu taşımalar artık İskenderun bölgesinden yapılıyor. Gemilerden direk fabrika sahasına taşıma yaparak ülkemize ve bölgemize ciddi bir ekonomik kazanç sağlamayı başardık" şeklinde konuştu.

“Amanos Tüneli ihracat rakamlarını artıracak”

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden ise yaptığı konuşmada, "Amanos Tüneli'nin açılması ile Gaziantep başta olmak üzere Güney ve Güneydoğu illerinin İskenderun Körfezi'ne olan mesafesi önemli ölçüde kısalacaktır. İskenderun olarak biz bu gelişmelere hazırız. Türkiye'nin güneyinde sanayinin önemli bir merkezi gelen İskenderun'da sanayicilerimizin her türlü sorunun da yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantı sonrası ihracatçı firmalar İskenderun Limak Port Limanı'nda incelemelerde bulundular.