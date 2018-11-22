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Hüseyin Can'ın askerlik hayali gerçek oldu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde görme engelli Hüseyin Can Polat, askerlik hayalini gerçekleştirdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde görme engelli Hüseyin Can Polat, askerlik hayalini gerçekleştirdi.


20 yaşındaki Hüseyin Can Polat, doğuştan halk arasında bilinen adı ile tavukkarası hastalığıyla dünyaya geldi. Doğduğu günden beri sadece çok az ışık gören Polat, hayatı boyunca hiçbir şeyi net ve tam renkleriyle göremedi. Hüseyin Can, doğuştan gelen görme engelinin hayatını engellemesine izin vermedi


Bugün Hüseyin Can Polat, çok sevdiği askerlik hayalini Dörtyol Askerlik Şubesine giderek gerçekleştirdi. Hüseyin Can, hep asker olmak istediğini ve bu hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

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