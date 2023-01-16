İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Göksu: "(CHP'li) Belediyelerin çok büyük bir algı süreci yönettiğini görüyoruz"

CHP'li belediyelerin çok büyük bir algı süreci yönettiğini gördüklerini belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu," AK Parti hiçbir zaman için siyaset dışı güç odağından güç devşirmeyi kendisine siyasi bir argüman olarak kullanmamıştır” dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 11 büyükşehir belediyesinin AK Partili grup başkanvekili istişare programında bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, toplantıda CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının algı süreci yönettiğini ifade etti.

AK Parti'nin bugüne kadar seçim sonuçlarını hiçbir zaman için sandık tutanakları dışında başka bir yerde aramadığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu “Biz AK Parti 11 Büyükşehir Grup Başkanvekili gittiğimiz her yerde şehrimizin sorunları ve karşılaştığı hakikatlerle birebir karşılaşarak değerlendirme imkanı buluyoruz. Burada 11 büyükşehir belediyesi ki nüfusun büyük bölümünün yaşadığı bu büyükşehirler de, belediyelerin çok büyük bir algı süreci yönettiğini görüyoruz. AK Parti bugüne kadar seçim sonuçlarını hiçbir zaman için sandık tutanakları dışında başka bir yerde aramamıştır. AK Parti hiçbir zaman seçim sonuçlarını mahkeme tutanaklarında değil, sandık tutanaklarından almıştır. AK Parti hiçbir zaman için siyaset dışı güç odağından güç devşirmeyi kendisine siyasi bir argümanı kullanmamıştır” ifadelerini kullandı.