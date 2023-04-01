İçişleri Bakanı Soylu: "Emrinize amadeyiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz emrinize amadeyiz. Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Devletimizin bütün imkanlarıyla, belediyelerimizden, STK'larımıza kadar tüm kurum ve kuruluşlarla hep birlikte burada olacağız. Milletimizin de yüce gönüllüğüyle hep birlikte olacağız. Önümüzde çetin işleri hep birlikte aşacağız" dedi.

Bakan Soylu, Hatay'ın Samandağ ilçesinde Samandağ Kültür Merkezi yanındaki çadır kentte düzenlenen iftar programına katıldı. Salonda bulunan kişilerin bir çoğunun yakınlarını ve hatıralarını kaybettiğini belirten Bakan Soylu, hiç beklenilmeyen bir anda beklenilmeyen bir sınavla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Büyük imtihanın 55. gününde olduklarını hatırlatan Bakan Soylu, “Buradan hep birlikte çıkacağız. Deprem olduğundan beri buradayız. Gördüğüm şeyi sizlerle paylaşmak isterim. 55 gün önce hepimiz için acaba nasıl bir yarın olacak endişesi, yaşadığımızı büyük hüzün ve üzüntü her biri iç içe geçmişti. Ama bugün şunu söylemek istiyorum. Bir çok afetle karşı karşıya kaldık. Son 4 yıldır deprem, sel, orman yangını dahil bir çok afetle karşı karşıya kaldık. Oraya her vardığımızda o ümitsizliği dağıtmak için hemşerilerimize yeni bir umut verebilmek için bir şey söylüyorduk. Diyorduk ki hiç merak etmeyin kayıplarımızı geri getiremeyiz. Ama burası eskisinden çok daha güzel olacak çok daha iyi bir noktaya gelecek diyorduk” diye konuştu.

"Türkiye'nin gönlü buradadır"

Hatay'la birlikte 11 ilde depremin yaygınlığının Hollanda'dan büyük olduğunun altını çizen Bakan Soylu, “110 bin kilometrekarelik bir alan. Burada Antakyalı bir bilim insanı geçen gün genel müdürümüzle birlikte giderken, dedi ki; ‘Biz 2 fay hattının kırılmasına çalıştık, 7 fay hattının aynı anda kırılmasına çalışmadık." Dünyada ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Ve 55 gündür bir taraftan arama kurtarmanın hemen akabinde hemşehrilerimizin geçici barınması, sağlığı, ardından gıdası, ardından bir vesileyle çadırı, konteyneri çocuklarımız okullarına imtihanlarına nasıl yetişecek diye bunlara ne yapabiliriz. Ramazan hazırlıkları, beslenmeyle ilgili inanın ilaçlamadan tutun da gıda kontrolüne kadar, duşun tuvaletinin temizliğine kadar her noktaya kadar ilgileniyoruz. Çünkü hem birlikte büyük bir sınavdayız, devletimizde büyük bir sınavda. STK'larımızda büyük bir sınavda. Türkiye'nin gönlü burada sizinle beraberdir. Milletimizin bütün günlü sizinle beraberdir, içeriden dışarıdan herkes elinden geleni gücü yettiğince yapmıştır” ifadelerine yer verdi.

"Yeniden ihya edeceğiz"

Hatay'daki enkaz kaldırma çalışmaları hakkında da bilgiler aktaran Bakan Soylu, “Konteyner kentlerin alt yapısının nasıl gittiği ve ne zaman olacağına dair birkaç yere baktık. Şuan Hatay'da acil yıkılacak ve enkaz olan binaların toplam bütün ilçelerinde yüzde 40'ını aldık, döküm sahalarına koyduk. Ramazan Bayramı'ndan on gün sonra ilk etapta yıkacaklarımızın tamamını temizlemiş olacağız. Daha sonra ağır hasarlı binalara gireceğiz. Onları da aynı hızla aynı periyotla temizleyeceğiz. Elbette zor bir sınamadan geçtik ama buradan daha büyük bir birliktelik içinde çıkacağız. Siz bu toprakların sevdalıları insanlarsınız. Kimi görsem kimle konuşsam ben buraya aşığım ve ayrılmam, diyor. Bizim de yapacağımız bu toprakları bir aşkla seven buradan ayrılmam diyen insanlar için buradaki hemşerilerimiz için çok güçlü dirençli bir daha böyle bir afetle karşıya karşıya kaldığında ona dayanıklı şehirler imal etmek. Sadece binalar değil burası bir kültür, Hatay bir medeniyet. Bu 10 vilayetin kendine ait büyük medeniyet birikimleri var. Bunları yeniden ihya etmeliyiz. Binalar, şehirler sadece oturacağımız binalardan değildir. Oranın sokaklarının tarihi vardır. Hiç merak etmeyin sokaklarda top oynayacaklar. Buralarda yine evden çıktığınızda esnafla yine aynı samimi duyguyu yaşayacaksınız” dedi. Bakan Soylu, bir nesil olarak bu büyük afete muhatap olanlar olarak gelecek nesillere güçlü bir Samandağ, güçlü yapıları, kuvvetiyle, güçlü bir dayanışmayla bırakmaları gerektiğinin altını çizdi.

"Emrinize amadeyiz"

“Biz emrinize amadeyiz” diyen Bakan Soylu, “Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Devletimizin bütün imkanlarıyla, belediyelerimizden, STK'larımıza kadar tüm kurum ve kuruluşlarla hep birlikte olacağız. Milletimizin de yüce gönüllüğüyle hep birlikte olacağız. Önümüzde çetin işlerimiz var. Ama bu çetin işleri hep birlikte aşacağız. Geriye dönüp baktığımızda hüznümüz içimizin bir tarafında sürekli taşınacak ama o hüznün bize bıraktığı bir emaneti gelecek nesillere büyük bir sorumlulukla beraber bırakmış olacağız. Bunu yıllarca başardık millet başardı. Biz birlikte güçlüyüz. Birlik içinde olursak bunu mükafatı vardır, zorlarımız kolaylaşır. Bu neslin çocuklarımıza ve gelecek nesillere karşı hem ayakta durmak hem de onlara güçlü bir miras bırakmak gibi büyük bir sorumluluğumuz var. Biz güçlü bir milletiz. Dünyada zorda olan bir çok millete el uzattık. Hep birlikte toparlanıp o hasretlerimizi ümit bekleyenlere yönelik tekrar ulaştırmak bizim için ayrı bir sorumluluktur” ifadelerine yer verdi.

"Ruhlarıyla yeniden buluşacaklar"

Çocukların eğitim, sağlık, evlerin temelinin atılması noktasında çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Soylu, “Bir yılda Cumhurbaşkanımız bir çok kez altını çizdi, 300 binin üzerinde bina yapılacak ve teslim edilecek. Biz bunları yaptık, tekrar yapıp teslim edeceğiz. Ama sadece bina konut teslim etmeyeceğiz, bu şehirler eskiden olduğu gibi kendi ruhlarıyla yeniden buluşacaklar. Bunu hep beraber sağlayacağız. Emrinize amadeyiz” açıklamalarında bulundu.

Bakan Soylu'ya, Samandağ Saint İlyas Rum Ortodoks Kilisesi Papazı Abdullah Yumurta'da eşlik etti. Vatandaşlarla sohbet edip, dertlerini dinleyen Soylu, ilçeden ayrıldı.