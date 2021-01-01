İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İdlib'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib bölgesinde yapımı devam eden briket evlerde incelemede bulunarak Suriyeli ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

İdlib'e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi eşlik etti.

İdlib'de yaptırılan briket evlerde yaşayan Suriyelileri ziyaret eden Bakan Soylu, aile bireyleriyle bir süre konuştu, çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı. Soylu, Suriyeli ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da iletti.