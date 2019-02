İdam mahkumu Remzi Çiçek'in ailesinin endişeli bekleyişi

Hatay'dan Suudi Arabistan'a gittiği tırda bulunan uyuşturucu nedeniyle yaklaşık 4 yıl önce tutuklanan ve idama mahkum edilen şoför Remzi Çiçek'in kurtarılması için iki ülke arasında resmi yazışmalar başlatılırken, ailesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Eşinin ilk defa Suudi Arabistan'a gittiğini ve suçsuz olduğunu söyleyen Sevsen Çiçek, kocasının sağlık durumundan endişe duyduğunu ifade etti. Eşinin bir an önce yanında olmasını istediğini söyleyen Sevsen Çiçek, “Kocam ilk defa Suudi Arabistan'a gidiyor ve hiçbir şekilde haberi yok ve suçsuz olduğunu çok iyi biliyorum. Ben artık çocuklarımın babasını istiyorum. Bir an önce aramızda olmasını ve ona kavuşmak istiyoruz. Benim kocam 4 yıldır Suudi Arabistan'da mahkum ve hiçbir zaman doktora gitmeyen adam orada hastalanmış. Ve çok çok hasta, felç vurmuş, böbrekleri ağrıyor, kalbi ağrıyor. Hiçbir şeyi yokken şimdi orada hastalandı. Ne diyeceğimi bilmiyorum, ben kocamı istiyorum. Lütfen herkes benim sesimi duysun, bize yardım edin. Bir an önce kocamın aramızda olmasını istiyorum mümkünse, herkes benim sesimi duysun” dedi.

“Babam oyuna getirildi”

Remzi Çiçek'in oğlu Sabri Çiçek ise yaptığı açıklamada, babasıyla ilgili resmi yazışmaların başladığını söyledi. Yetkililerin desteklerini sürdürmesini isteyen Çiçek, babalarının bir an önce yanlarında olmasını istedi. Sabri Çiçek, “Babamı 12.10.2015 tarihinde araçsız olarak İskenderun gümrüğünden Suudi Arabistan'a yolluyorlar. 3 gün sonra aracı babama yolluyorlar, babam gemiden teslim alırken tırı içerisinde yasa dışı uyuşturucu madde olduğunu görüyorlar. Ve babamı bir şekilde oyuna getirip içeri alıyorlar. Benim babam bu dosyada 7 sene hüküm yediği halde, dosya temize yollanıyor. Dosya temizden idam kararı olarak geri geliyor. Yetkililere sesleniyorum, biz babamızı istiyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayımız İbrahim Güler ve AK Parti Hatay Milletvekilimiz Abdulkadir Özel bu konuyla yakından ilgileniyorlar, Allah onlardan razı olsun. Tabi ki resmi yazışmaların başladığını söylediler. İfadesi alındı babamın. Lakin bu bize yetmez, biz babamızı istiyoruz, biz babamızı yanımızda görmek istiyoruz. Artı sağlığından endişeleniyoruz, yetkililere sesleniyorum, babamı bir an önce yanımızda istiyoruz” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Sabri Çiçek, “Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını göz göre göre ölüme mi yollayalım? Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, Allah rızası için bize yardım edin. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, sizden yardım bekliyoruz ve babamızı yanımızda istiyoruz” dedi.