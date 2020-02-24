İdlib kırsalına insani yardım

Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde çadırlarda yaşayan sivillere 9 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Türk Kızılayı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan yardım malzemeleri 9 tır ile Hatay'ın Yayladağı ilçesine getirildi.

Tırların içerisinde bulunan ekmek, battaniye, un, kıyafet, kuru gıda ve yaşam malzemeleri, Hatay'ın Yayladağı ilçesinden İdlib'e gönderilmek üzere sınır bölgesinden geçiş yaptı.

Yardımların Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçan ve çadırlarda yaşam süren Suriye halkına ulaştırıldığı öğrenildi.