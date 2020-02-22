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İdlib şehidi Teğmen Fırıncıoğulları'nın cenazesi baba ocağına getirildi

Suriye’nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları’nın (24), cenazesi helallik alınmak üzere Hatay’daki baba ocağına getirildi.

Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın (24), cenazesi helallik alınmak üzere Hatay'daki baba ocağına getirildi.


Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın cenazesi Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesindeki baba ocağına getirildi. Anne Müntaha Fırıncıoğulları oğlunun cenazesini beklerken “Seninle gurur duyuyorum oğlum. Dön emrine uymadın. 'Görevim bitmedi' dedin. Hakkım sana helal olsun Alim” dedi.


Anne Fırıncıoğulları, elinde tuttuğu şehidin kazağını koklayıp öptü


Şehit Fırıncıoğulları'nın cenazesi ise baba ocağına alkışlar eşliğinde geldi. Cenazeye katılanlar “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganı attı.

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