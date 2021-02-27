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İdlib şehitleri için Kur'anı Kerim okundu, dua edildi

Hatay’da 2020 yılında TSK tarafından Suriye’nin idlib kentine düzenlenen Bahar Kalkanı Operasyonu’nda şehit olan 33 asker için Kur’an-ı Kerim okunarak, hatmi şerif duası yapıldı.

Hatay'da 2020 yılında TSK tarafından Suriye'nin idlib kentine düzenlenen Bahar Kalkanı Operasyonu'nda şehit olan 33 asker için Kur'an-ı Kerim okunarak, hatmi şerif duası yapıldı.


Din görevlileri ve vatandaşlar tarafından bugün akşam İdlib'de şehit olan 33 asker için hatmi şerif indirildi. Hatay İl Müftülüğünce Antakya Ulu Camii'nde Kuran Kur'an-ı Kerim okunarak, hatmi şerif duası yapıldı.


Şehitler için okunan hatmi şerif duasına Hatay Valisi Rahmi Doğan, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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