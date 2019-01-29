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İdlib'deki gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı

Suriye’nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı sürüyor.

Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı sürüyor.


Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki tesislerde İdlib'teki 12 gözlem noktası için hazırlanan beton bloklar, tırlara yüklenerek Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getiriliyor.


Tırlarla İdlib'e gönderilen beton blokların her birinin 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğinde olduğu öğrenildi.

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