İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İdlib'deki gözlem noktalarında görev değişimi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, Tunceli 4’üncü Komando Tugay Komutanlığı personeli, gözlem noktalarındaki değişim için İdlib’e uğurlandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Tunceli 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı personeli, gözlem noktalarındaki değişim için İdlib'e uğurlandı.


Suriye'nin İdlib bölgesindeki gözlem noktalarındaki askeri personelin değişimi için Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen Tunceli 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı personeli yaklaşık 40 zırhlı personel taşıyıcı araçla Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye hareket etti.


Çocuklar balkonlardan bayrak sallayarak sevgi gösterisi eşliğinde Mehmetçiği uğurladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.