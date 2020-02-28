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İdlib'te şehit sayısı 29'a yükseldi

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib’de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit sayısının 29’a yükseldiğini açıkladı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit sayısının 29'a yükseldiğini açıkladı.



Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün idlib'te TSK mensuplarına karşı yapılan saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz şehit oldu, diye paylaşmıştık. Ağır yaralılarımızın olduğunu ifade etmiştik. Ağır yaralı 7 tane Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hava saldırı sonucu 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Diğer yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Şuan itibariyle 36 yaralımız var. Bu yaralılarımızın bütün tedavileri sağlık personelimiz tarafından yerine getirilmektedir." ifadelerini kullandı.

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