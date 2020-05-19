İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İftar saati evinin balkonunda Ebabil kuşu buldu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi evinin balkon camında, iftar saatinde Ebabil kuşu buldu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi evinin balkon camında, iftar saatinde Ebabil kuşu buldu.


Hatay'da iftar saat geldiğinde evinin balkon camına konan kuşu gören Raşit Tansal, farklı bir tür olduğunu düşünerek kuşu evin içerisine aldı. Kuşa bakmaya başlayan Tansal, kuşun Fil suresinin anlattığı ve bir çok dini hikayeye konu olan Ebabil kuşu olduğunu fark etti. Tansal kuşa evinde bakıyor.


Raşit Tansal kulun iftar vakti cama konduğunu belirterek,” Elime aldım havaya attım, uçsun diye ama uçmadı. Yemini verdikten sonra internetten araştırma yaptım. Kuşun Ebabil kuşu olduğunu öğrendim. Kuş uçamıyor, yetkilerin gelip kuşu almasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.