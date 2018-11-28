İHH, İdlib'deki hastanelerin ihtiyaçlarını belirledi

İHH İnsani Yardım Vakfı Sağlık Birimi, Suriye'nin İdlib kentindeki hastanelerde ihtiyaç duyulan ilaç, tıbbi gereç ve malzemeleri tespit etti.

Suriye'nin İdlib kentindeki hastaneler, ihtiyaç duyulan ilaç, tıbbi gereç ve malzemeleri tespit etmek amacıyla İHH Sağlık Birimi tarafından ziyaret edildi.

Hastanelerdeki ihtiyaçları tespit ettiklerini ve en kısa sürede temin edeceklerini söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Sağlık Birimi Sorumlusu Op. Dr. İbrahim Tlass, "İdlib kentinde 4 milyonu aşkın sivil yaşıyor. Kentin merkezinde ve kırsalında bulunan hastanelerde imkânlar yetersiz olduğu için maalesef birçok hastaya gerekli tıbbi müdahaleler yapılamıyor. İHH olarak ihtiyaç duyulan malzemeleri temin ederek hastaneleri desteklemeye çalışıyoruz. Bu nedenle kent merkezi ve kırsalındaki hastaneleri ziyaret ederek gerekli tıbbi ihtiyaçları tespit ettik. En kısa sürede bu hastanelere yardım ulaştıracağız" dedi.

Tlass, halen iç savaşın devam ettiği İdlib'de İHH'nın sağlık alanında çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.