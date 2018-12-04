İHH'dan İdlib'e insani yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki çadır kent ve kamplarda yaşayan ailelere 2 bin adet gıda kolisi dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, havaların soğumasıyla İdlib'teki kamplarda barınan ailelerin yaşamsal ihtiyaçlarının da arttığını söyledi.

Tosun, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinin kırsalında bulunan kamplarda gıda dağıtımı yaptıklarını belirterek, "İdlib'te bulunan çadır kent ve kamplarda yaşayan aileler kötü hava şartları nedeniyle zor günler geçiriyor. Savaşın devam ettiği ülkede asgari yaşam malzemelerini dahi temin etmek zorlanan milyonlarca insan bulunuyor. Ailelerin gıda ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kamplarda 2 bin adet gıda kolisi dağıtımı yaptık. Dağıttığımız kolilerimizin içerisinde kuru bakliyat, kahvaltılık ürünler, salça ve sıvı yağ gibi malzemeler bulunuyor" dedi.

İdlib'te sivil halkın acil ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirten Tosun, "Yaklaşık 4 milyon insanın bulunduğu İdlib'te kış mevsiminin gelmesiyle ihtiyaçlar giderek artıyor. Özellikle ülkenin çeşitli bölgelerinden İdlib'e tahliye edilen ve kamplara yerleştirilen aileler çok zor günler geçiriyor. Ailelerin acil olarak battaniye, kışlık kıyafet, soba ve yakacak ihtiyacı bulunuyor. Bu ihtiyaç malzemelerini de bağışçılarımızın destekleriyle en kısa zamanda temin ederek savaş mağduru ailelere ulaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

İHH, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye içerisinde insani yardım çalışmaları yürütüyor.