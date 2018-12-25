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İki gündür aranan adam su kanalında ölü bulundu

Hatay’da 2 gün önce kaybolan adam, su kanalında ölü bulundu.

Hatay'da 2 gün önce kaybolan adam, su kanalında ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, iki gündür kaybolan ve arama kurtarma ekipleri tarafından aranan 5 çocuk babası Nihat Elçi (35) Kırıkhan ilçesi Kaskeli Mahallesi'nde bulunan su kanalında cansız halde bulundu. Nihat Elçi'nin cansız bedeni AFAD ve itfaiye ekipleri ile beraber 31 AĞ 985 plakalı arabasının içerisinden çıkartılarak Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Nihat Elçi'nin otopsisi sürerken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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