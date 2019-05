İlhan Palut: “İlk iki için umudumuz var ama kolay değil”

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, "ilk iki için umudumuz var ama kolay değil" dedi.

Hatayspor, 1. Lig'in 33. haftasında evinde oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını Antakya Atatürk Stadı'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde çalışmalarına devam eden bordo-beyazlı ekipte antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi. Bu bölümler de antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, daha sonra dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Teknik Direktör Direktör, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularına cevapladı. Palut ilk iki sıra için umutları olduğunu ancak bunun hiç kolay olmadığını belirterek, “Haftayı Boluspor galibiyetiyle kapattık. Sonrasında Gençlerbirliği - Denizlispor maçından gelecek sonucu bekledik. Denizlispor o maçı 3-0 kazandı ve avantaj yakaladı ilk 2 adına, kalan bir maçının da Karabükspor ile olacağını düşünürsek. Gençlerbirliği takımı 6 puan önümüzde ve 2 tane zorlu rakiple oynayacağı maçlar var. Bize düşen bu noktada kalan son 2 maçımızda da en iyi mücadele edip, en iyi futbolumuzu ortaya koyarak bugüne kadar getirdiğimiz oyun yapısını tekrarlayarak geçirmek. İstiyoruz ki 6 puanla geçelim bu iki maçı. Biz burada ki puanları topladıktan sonra Gençlerbirliği ve Denizlispor'un maçlarının sonuçları ortaya ligin sonucunu koyacak. Yine de umudumuz var. Kolay değil ama Gençlerbirliği'nin 2 mağlubiyeti, Denizlispor'un sürpriz puan kaybı belki ilk 2'de şansımızı devam ettirecektir. Olmazsa yine bu maçlarda üstün performans koyup son maçın hemen 3 gün sonrasında oynanacak Play-Off müsabakasına hazır, formda bir takım olarak kazanma serisi ile girmek istiyoruz. Bunun çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu haftaki Giresunspor maçında sakatlığından dolayı Tom aramızda olmayacak. Tom dışında tam kadro olarak maçın hazırlıklarını sürdürüyoruz” diye konuştu.

Mesut Çaytemel: "Bizim kazanmaktan başka çaremiz yok"

Hatayspor Kaptanı Mesut Çaytemel ise kazanmaktan başka çareleri olmadığını ifade ederek, “Çok önemli bir maç. Rakibimizin puan kaybetmesini, mağlup olmasını bekleyeceğiz. Bizim kazanmaktan başka çaremiz yok ama her zaman söylüyorum biz Hatayspor olarak her maça kazanmak için çıkıyoruz. Play-Off'u da garantilemiş olsak her maça kazanmak için çıkacağız. Kazanıp güzel bir sonuç bekleyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Hatayspor, Giresunspor ile 12 Mayıs Pazar günü Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.