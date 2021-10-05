İlk altı ay anne sütü çok önemli

"Bebek Dostu Hastane" unvanına sahip İskenderun Gelişim Hastanesi, ‘1-7 Ekim Emzirme Haftası' kapsamında anne sütünün önemi konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla, stant açtı.

Etkinlikte, annelere ve anne adaylarına; anne sütünün önemi, sütün anne ve bebeğe faydaları konularında bilgiler verildi ve katılımcıların sorularını yanıtlandı.

Etkinlik kapsamında ilk 6 ay sadece anne sütünün önemine dikkat çeken Başhemşire Hatice Uygun, “Emzirme Haftası dolayısıyla, anne sütü konusunda farkındalığı artırmak ve anne sütünün önemini belirtmek için, polikliniğimize stant açarak, ailelere bilgilendirmede bulunuyoruz. Bu bağlamda amacımız, anne sütünün önemine değinerek, sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlamaktır” dedi.