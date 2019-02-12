İlkokul öğrencilerinden örnek davranış

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ilkokul öğrencileri topladıkları oyuncakları Batman'daki ilkokul öğrencilerine gönderdi.

Yayladağı ilçesinde “Haydi Sen de Oyna” projesi kapsamında Mehmet Akif İlkokulu sınıf öğretmenleri Seza Aşmen ve Elmas Eser koordinesinde okul içerisinde oluşturulan oyuncak kumbarasına, öğrenciler kullanmadıkları veya yeni aldıkları oyuncaklarını koyarak, tüm oyuncakları burada topladılar. Öğrenciler oyuncak gönderdikleri arkadaşlarına yazdıkları mektupları da oyuncak paketlerinin içerisine koydular.

Paketledikleri hediyelerle PTT şubesine giden öğrenciler, paketleri kargo memuruna teslim etti.

PTT çalışanları öğrencilere bu örnek davranışlarından dolayı, postacı şapkası hediye ettiler.

Teslim alınan oyuncaklar, Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Yolüstü İlkokulu öğrencilerine dağıtılmak üzere yola çıktı.

Sınıf Öğretmeni Seza Aşmen, öğrencilerin paylaşma duygusunun pekişeceğini ifade ederek, “Öğrencilerimiz, hiç görmedikleri ve tanımadıkları birine bir şeyler vermek, onun sevinmesine vesile olmak ve hayatlarında hiç oyuncağı olmamış kardeşlerine yardım etmenin mutluluğunu yaşayacaklar” dedi.

Okul Müdürü Mehmet Bilgili de öğretmen ve öğrencilere böylesine güzel bir olaya vesile oldukları için teşekkür ettiğini ve Yolüstü İlkokulu öğrencilerini Yayladağı ilçesinde misafir edip ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.