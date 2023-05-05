İlkokul öğrencilerinden sokak hayvanlarına mama projesi

Hatay'ın Erzin ilçesi ilkokul öğrencileri tarafından sokak hayvanlarının beslenmesi için yol kenarlarına mama ve su bırakıldı.

İlçede bulunan Zekiye Cavidan Özmen İlkokul öğrencileri, öğretmen ve velilerin desteğiyle sokak hayvanları için çalışma yaptı. Ailelerin desteğini alan öğrenciler getirdikleri mama ve su kaplarını duvar kenarlarına bırakıp içlerini doldurdu. Hayvanları besleyip onlara sevgi gösterisinde bulunan çocuklar gönüllere dokundu.

Sokak hayvanları için mama dağıttıklarını ifade eden öğretmen Zeynep Ela Keçe “Her canlı gibi, sokak hayvanlarının da beslenmeye ihtiyaçları vardır. Bu nedenle arkadaşlarımızla karar verip, kendi aramızda para toplayarak mama aldık. Sınıf öğretmenimize bu projeyi açıkladığımızda çok sevindi. Sokak hayvanlarını besleme fikri 3/C öğrencileri olarak bizim fikrimiz. Ailelerimize ve sınıf öğretmenimize bu fikri açıkladık ve onlarda bizlere yardımcı oldu. Bizlerde bu projeyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

Hayvanları besleyen öğrenciler ise “Mamalar bizden, sevgi hepimizden” sloganı ile okullarına döndü.