İnme riski azaltılabilir

Atilla Kara, inme hastalığına karşı alınabilecek önlemlerle hastalık riskinin azaltılabileceğini söyledi.

Dr. Atilla Kara, beyin damar hastalıkları arasında en fazla fonksiyon kaybına neden olan, yaşam kalitesini en fazla etkileyen inmenin, tıkanıklık ya da kanama sonucunda beyinde oluşan lezyonlardan kaynaklanan nörolojik bulgular olduğunu belirterek, "Özellikle vücudun bir tarafında görülen felç ya da kuvvetsizlik, dengesizlik, görme kaybı, inmenin başlıca belirtileridir. İnme, hemorajik ve iskemik dediğimiz tıkanıklık ya da kanama sonucunda oluşabilir. Hipertansiyon, diyabet, obezite, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, inmede önemli risk faktörleridir. Damarsal anomaliler de, kanamalar için önemli bir risk faktörüdür. Özellikle bizim en çok gördüğümüz ve üzerinde durduğumuz iskemik inmelerdir. İskemik inmeler, beyin damar tıkanıklıkları sonucunda oluşan inmelerdir. Bunlar için özellikle ilk dört saat içerisinde hastaneye başvurmak önemlidir. Çünkü ilk saatlerde girişimsel birtakım işlemlerle, vücuttaki birtakım nörolojik bozukluklar geri döndürülebilir ve ilerisi için de tedbir alınabilir. Bu nedenle ilk dört saat içerisinde hastaneye başvurmak önemlidir” dedi.

İnme hastalığının tedavi edilmediği takdirde ciddi sakatlanmalara yol açabileceğini de ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, “Hipertansiyonun kontrolü, ilaç kontrolü, sağlıklı beslenme, diyabetin kontrol altına alınması, sigaradan uzak durulması, inmenin önlenmesi için önemlidir. Ayrıca hareketli yaşam, inme hastalığını önlemek için hayati önem taşır. Tek taraflı uyuşma, kuvvetsizlik, yüzde kayma, görme bulanıklığı, çift görme ve denge kaybı gibi yakınmalarınız olursa, geçebilir diye beklemek yerine ilk dört saat içerisinde hastanede olmak, riskleri ortadan kaldıracak, ciddi sakatlanmaları önleyecektir” açıklamasında bulundu.