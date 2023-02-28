İhlas Haber Ajansı

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İş makinesinin çarptığı bisikletli şahıs öldü

Hatay’ın Payas ilçesinde iş makinesinin çarptığı bisikletli şahıs yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Payas ilçesinde iş makinesinin çarptığı bisikletli şahıs yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre kaza, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Özkul Çolak Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre küçük sanayi sitesi yolunda iş makinesi Reşit Memduh'un (46) kullandığı bisiklete çarptı.


Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, ismi öğrenilemeyen iş makinesi sürücüsü gözaltına alındı. Memduh'un cansız bedeni morga kaldırıldı.

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