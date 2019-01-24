İş ortağına önce kredi çektirdi sonra da sokak ortasında bıçakladı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki iş ortağı arasındaki kredi meselesi kanlı bitti. Eski iş ortağına kredi çektiren ve ortağının 'borcu üstüne al' demesi üzerine sinirlenen zanlı, ortağını sokak ortasında defalarca bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre, iş ortağı olan Soner Tepe ve Mehmet Kaya arasında yaşanan kredi borcu meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Kaya'nın talebi üzerine bankadan kredi çeken Tepe, ortağının bankadaki borcu üstüne almasını istedi. İddiaya göre, ilk başta sinirlenen ve tartışan Mehmet Kaya, daha sonra bankaya gitme teklifini kabul etti. Tartışma sonrası bankaya gitmek için Cumhuriyet Mahallesi İnkılap Sokak'ta beraber yürüyen Mehmet Kaya, cebindeki bıçağı çıkartarak iş ortağı Soner Tepe'yi defalarca bıçakladı. Ortağının saldırısı sonrası kendisini korumaya çalışan Soner Tepe, bir hamleyle saldırgandan kurtuldu. Çevredekilerin de gelmesiyle bıçaklı saldırgan Mehmet Kaya gözden kaybolurken, kanlar içinde yere yığılan Soner Tepe, ambulansla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Soner Tepe'nin sağlık durumunu kritik olduğu öğrenildi.

Ortağına saldırarak olay yerinden kaçan Mehmet Kaya, polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. Saldırgan Mehmet Kaya'nın emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.