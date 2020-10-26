İş, sanat ve cemiyet dünyası Hatay için tek nefes oldu

Hatay'ın Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çıkan orman yangını sonrası ünlülerin desteğiyle yanan alana 10 bin ağaç dikilerek hatıra ormanı oluşturulacak.

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangın, o alandaki bütün ağaçların yok olmasına neden olmuştu.

Orman Bakanlığı ve OGEM-VAK'nin onayı ile Hataylı ünlü iş adamı Selahattin Yılmaz'in başlattığı kampanya yoğun katılım ile bugün sona erdi.

Kampanyaya, Hande Yener, Alişan, Ferhat Göçer, Hamdi Alkan, Selen Güzel Alkan, Aslı Turanlı, Reyhan İpekel, Gülay Kamaz, Nermin Gül, Yudum ve Ceyhun Yılmaz gibi ünlüler de katıldı.

Yanan alanlara 10 bin ağaç dikilerek hatıra ormanı oluşturulacak